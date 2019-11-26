Президент Брешии рассказал о проблемах Балотелли

Новости спорта:Массимо Челлино поделился своим мнением о форварде Брешии Марио Балотелли.

Президент Брешии Массимо Челлино прокомментировал ситуацию с Марио Балотелли, который переживает не лучшие времена в клубе.

"Что случилось с Балотелли? Он черный и работает над тем, чтобы обелить себя, но сталкивается с трудностями.

Мы подписали его, считая, что он добавит качества нашей команде. Важно, чтобы он отвечал на футбольном поле, а не социальных сетях. Тем не менее, мы не делаем его козлом отпущения из-за сложной ситуации в Брешии", — приводит слова Челлино Gazzetta dello Sport.

Из-за неоднозначности сказанного к президенту Брешии возникли вопросы. Вскоре, клуб выпустил заявление, в котором утверждается, что Челлино пошутил, а его слова не так поняли.

Напомним, что ранее Марио Балотелли с трудом уговорили доиграть поединок против Вероны из-за расистких выкриков.