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Сарри: У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду

Сарри: У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду
09:59 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч Ювентуса против Атлетико.

Наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Периодами команда играет просто блестяще, но я хотел бы, чтобы мы были в отдельных вещах более стабильными. Нам точно есть в чем прибавлять.

Играть с «Атлетико» трудно, но нам не стоит забивать голову тем, что будет делать соперник. Мы сфокусированы на том, насколько важно занять первое место. Диего Симеоне проделал с мадридцами превосходную работу и заслуживает только лестных слов.

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У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду. Если игрок так злится, что его меняют, значит, он все еще полон мотивации, а это момент позитивный. Вчера он тренировался с партнерами. Кажется, его состояние улучшается, но у нас еще есть время все оценить. То же касается Де Лигта и Бернардески», - сказал Сарри.

Матч «Ювентус» – «Атлетико» состоится во вторник, 26-го ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, ФК Алетико, Маурицио Сарри.
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