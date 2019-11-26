Защитник ПСЖ: Навас - превосходный вратарь

Новости спорта:Бразильский центральный защитник ПСЖ Маркиньос прокомментировал предстоящий матч против мадридского Реала.

Защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос рассказал о подготовке команды к матчу пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Я готов следовать советам тренера и выбранной им тактике, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Сделаю все от себя зависящее. К предстоящему матчу надо отнестись с максимальной серьезностью. Перед нами стоят цели, которые надо достичь.

В этом сезоне мы стараемся играть максимально стабильно в каждом матче. Кейлор Навас - превосходный вратарь, и он очень важен для нашей команды. Килиан Мбаппе - игрок, который берет на себя ответственность. Нам повезло, что он в нашей команде".

Напомним, что матч "Реал" - "ПСЖ" состоится во вторник, 26 ноября. Начало матча Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится 26 ноября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.