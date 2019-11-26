Форвард Барселоны: Матч с Боруссией - самый важный в первой части сезона

Новости спорта:Французский вингер Барселоны Усман Дембеле прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Боруссии.

Барселона в случае победы над Боруссией Дортмунд гарантирует себе выход из группы, а ничья или поражение могут поставить каталонцев под угрозу вылететь в Лигу Европы.

"В матче с Боруссией мы должны победить, чтобы решить вопрос с выходом из группы как можно скорее. Это самая важная игра в первой части сезона. Мы надеемся набрать три очка при поддержке фанатов, чтобы в поединке с Интером чувствовать себя спокойнее", — цитирует Усмана Дембеле Marca со ссылкой на Barca TV.

Для француза этот матч будет особенным, ведь он перешел в Барселону именно из Боруссии.

"Игра против Дортмунда будет особенной для меня. У меня там еще остались бывшие одноклубники. Мы будем соперниками, но ничего не изменилось. Я ушел три года назад (на самом деле, два — прим.), и с тех пор мы не виделись. Эмоционально это будет немного сложно, но я счастлив, что мы снова увидимся и сыграем друг против друга".

Матч начнется завтра, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени.