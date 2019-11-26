Симеоне: Роналду – это чемпион, номер один, невероятный игрок

Новости спорта:Испанский специалист Диего Симеоне прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов Атлетико против Ювентуса.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мыслями перед игрой группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.

"Мы сконцентрированы на этом матче. Мы сыграем против очень сильной команды. Ее тренер предпочитает оборонительный стиль и прививает его Ювентусу.

Слишком рано в ноябре или декабре говорить о силе Ювентуса. Посмотрим в апреле, мае, когда уже будет понятно, что происходит с командой. Через три месяца после начала сезона об этом говорить рано. В Ювентусе собраны игроки, которые хорошо подходят под стиль Сарри.

Роналду – это чемпион, номер один, невероятный игрок, который делает разницу. Но это не Криштиану против Атлетико, а Ювентус против Атлетико. Видеть такого игрока, как Криштиану, на поле – это всегда радость. Он делал нам больно, но и мы побеждали в матчах против его команды. Он один из лучших в мире", – цитирует Симеоне AS.

Напомним, матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус – Атлетико состоится сегодня, 26 ноября. Начало в 22:00. Добавим, что туринцы уже гарантировали себе участие в плей-офф.