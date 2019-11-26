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Наставник Байера прокомментировал предстоящий матч с Локомотивом

Наставник Байера прокомментировал предстоящий матч с Локомотивом
12:01 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Байера Петер Бош прокомментировал предстоящий матч его команды в Лиге чемпионов против Локомотива из Москвы.

Главный тренер немецкого "Байера" Петер Бош рассказал о подготовке команды к матчу пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".

"У меня был опыт в футболе, когда создается много моментов, а забивается всего один мяч, - цитирует Боша официальный сайт "Байера".

Я не знаю, почему это происходит. Если мы будем играть так же хорошо, как в последнее время, то мяч каким-то образом снова окажется в сетке ворот. Они обыграли нас в первом круге, и какие-то комментарии здесь излишни. Они провели два качественных матча с "Ювентусом", им просто не повезло, что не получилось набрать очки.

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Я помню игру против "Ростова", но прошло уже много времени, завтра мы постараемся показать хороший результат. В футболе бывает все, в прошлом матче у нас были проблемы с реализацией. Если получится забить много, то никаких вопросов не будет".

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Лига Чемпионов, ФК Локомотив, ФК Байер, Футбол, Новости футбола, Петер Бош.
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