Наставник Байера прокомментировал предстоящий матч с Локомотивом

Новости спорта:Наставник Байера Петер Бош прокомментировал предстоящий матч его команды в Лиге чемпионов против Локомотива из Москвы.

Главный тренер немецкого "Байера" Петер Бош рассказал о подготовке команды к матчу пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".

"У меня был опыт в футболе, когда создается много моментов, а забивается всего один мяч, - цитирует Боша официальный сайт "Байера".

Я не знаю, почему это происходит. Если мы будем играть так же хорошо, как в последнее время, то мяч каким-то образом снова окажется в сетке ворот. Они обыграли нас в первом круге, и какие-то комментарии здесь излишни. Они провели два качественных матча с "Ювентусом", им просто не повезло, что не получилось набрать очки.

Я помню игру против "Ростова", но прошло уже много времени, завтра мы постараемся показать хороший результат. В футболе бывает все, в прошлом матче у нас были проблемы с реализацией. Если получится забить много, то никаких вопросов не будет".