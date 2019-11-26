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Форвард Атлетика стал автором фантастического рекорда

Форвард Атлетика стал автором фантастического рекорда
12:11 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающему испанского Атлетика Иньяки Вильямсу покорилось уникальное достижение.

Форвард Иньяки Вильямс – новый рекордсмен Атлетика из Бильбао по количеству матчей в Ла Лиге подряд. Он провел 133-ю игру кряду и обошел предыдущего рекордсмена, голкипера Кармело Седруна, который провел 132 игры без пропусков.

Что касается рекорда Атлетика среди полевых игроков, то Вильямс побил его еще в конце августа, проведя 122 матча кряду.

Серия Иньяки началась 20 апреля 2016 года с матча против Атлетико. С тех пор форвард не пропустил ни одного поединка басков в чемпионате.

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Рекорд среди всех игроков Ла Лиги принадлежит бывшему защитнику Реал Сосьедада Хуану Антонио Ларраньяге, который провел 202 поединка подряд.

Если не вмешаются травмы и дисквалификации, у Вильямса будет возможность в несколько раз побить рекорд Ларраньяги – в августе Иньяки подписал контракт с Атлетиком на девять лет.

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Футбол, ФК Атлетик Б, Чемпионат Испании, Новости футбола, Иньяки Вильямс.
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