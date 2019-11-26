Мальме - Динамо: планы киевлян во время визита в Швецию

Новости спорта:Динамо начало подготовку к матчу 5-го тура группового раунда Лиги Европы против шведского Мальме.

Динамо начало подготовку к матчу 5-го тура группового раунда Лиги Европы против шведского Мальме. Официальный сайт киевского клуба озвучил расписание пребывания команды в Швеции:

27 ноября:

Динамо отправится в Швецию из Борисполя чартерным рейсом в 11:00, в среду. В Мальме подопечные Михайличенко прибудут в 12:20 по местному времени и направятся в отель.

В 18:30 запланирована пресс-конференция главного тренера киевлян и одного из игроков клуба. В 19:00 состоится регламентированная открытая для СМИ предматчевая тренировка.

28 ноября:

В 22:00 начнется поединок Лиги Европы между Мальме и Динамо. После матча бело-синие в полном составе вылетят в Борисполь чартерным рейсом.

Отметим, что 19 сентября киевский клуб принимал Мальме на НСК Олимпийский. Матч завершился со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что матч Мальме против Динамо рассудит чех Краловец.

Кроме того, Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал соперника Динамо на 66 000 евро за различные нарушения во время поединка 2-го тура группового этапа Лиги Европы с Копенгагеном.