Скачать
Вторник, 26.11.2019
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Мальме - Динамо: планы киевлян во время визита в Швецию

Мальме - Динамо: планы киевлян во время визита в Швецию
12:29 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Динамо начало подготовку к матчу 5-го тура группового раунда Лиги Европы против шведского Мальме.

Динамо начало подготовку к матчу 5-го тура группового раунда Лиги Европы против шведского Мальме. Официальный сайт киевского клуба озвучил расписание пребывания команды в Швеции:

27 ноября:

Динамо отправится в Швецию из Борисполя чартерным рейсом в 11:00, в среду. В Мальме подопечные Михайличенко прибудут в 12:20 по местному времени и направятся в отель.

В 18:30 запланирована пресс-конференция главного тренера киевлян и одного из игроков клуба. В 19:00 состоится регламентированная открытая для СМИ предматчевая тренировка.

Моуринью: Я люблю Лигу чемпионов, о победе здесь мечтает каждый

28 ноября:

В 22:00 начнется поединок Лиги Европы между Мальме и Динамо. После матча бело-синие в полном составе вылетят в Борисполь чартерным рейсом.

Отметим, что 19 сентября киевский клуб принимал Мальме на НСК Олимпийский. Матч завершился со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что матч Мальме против Динамо рассудит чех Краловец.

Кроме того, Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал соперника Динамо на 66 000 евро за различные нарушения во время поединка 2-го тура группового этапа Лиги Европы с Копенгагеном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Мальме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
02 Золотой мяч получил нового обладателя
03 Арум считает, что Уайлдера очень легко победить
04 Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера
05 Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь