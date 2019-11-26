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Фламенго намерен выкупить у Интера героя финала Кубка Либертадорес

Фламенго намерен выкупить у Интера героя финала Кубка Либертадорес
12:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бразилец стал героем финала Копа Либертадорес.

Фламенго ведет переговоры с Интером насчет приобретения нападающего Габигола, передает Football Italia, ссылаясь на слова президента красно-черных Родольфо Ландима.

Габигол выступает за Фламенго на правах аренды, его контракт принадлежит Интеру. В стан нерадузрри бразилец перешел в 2016 году, однако заиграть в Италии не сумел.

В нынешнем сезоне 23-летний Габигол забил 32 мяча в 38 матчах за Фламенго. Форвард помог красно-черным выиграть Копу Либертадорес и чемпионат Бразилии.

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В частности, в финальном матче Кубка Либертадорес Габигол забил два мяча в ворота Ривер Плейта, чем помог Фламенго выиграть самый престижный трофей Южной Америки впервые с 1981 года.

В начале сентября La Gazzetta dello Sport сообщала, что Интер готов продать Габигола за 20 миллионов евро. Интересно, что в 2016 году нерадзурри заплатили Сантосу за трансфер нападающего 29,5 миллионов.

В ближайшем матче Серии А Фламенго в статусе чемпиона Бразилии сыграет против Сеары.

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Футбол, ФК Фламенго, Новости футбола, Габигол.
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