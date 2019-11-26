Ман - Сити - Шахтер: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Донецкий Шахтер в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов встретится с Манчестер Сити.

Во вторник, 26 ноября, Шахтер на выезде сыграет против Манчестер Сити в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч состоится на стадионе Этихад в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В матче первого тура побуде в Харькове одержали подопечные Пепа Гвардиолы со счетом 3:0. В грядущей встречи букмекеры также фаворитом считают английский клуб.

Так, в конторе William Hill на успех Ман Сити можно поставить с коэффициентом 1.17. Победа Шахтера здесь оценивается в 17.00, а ничейный исход встречи - в 7.00.

Специалисты из bet365 установили похожие котировки. Победу манчестерского клуба здесь оценили в 1.16, успех "оранжево-черных" - в 15.00, а ничью - в 7.00.