Скачать
Вторник, 26.11.2019
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Куртуа: В первом матче с ПСЖ мы многому научились

Куртуа: В первом матче с ПСЖ мы многому научились
14:20 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский вратарь мадридского Реала прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против ПСЖ.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Нет, ни о каком реванше мы не думаем. В первом матче с ПСЖ мы многому научились. Тогда мы сыграли очень слабо, но с тех пор заметно прогрессировали. Сейчас просто хотим хорошо сыграть против сильного соперника, ставящего перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов. Нужно доказать, что у нас приличная команда.

Нужно начать хорошо играть с первой же минуты и не повторять своих прошлых ошибок. Уверен, зрителей ждет отличное шоу с первой секунды до 95-й минуты. Ко всем матчам я готовлюсь одинаково. На таком уровне забивать умеет любой нападающий. У ПСЖ действительно прекрасная атака, и к противостоянию с ней нужно быть готовым», - сказал Куртуа.

Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Напомним, в Париже в первом туре «Реал» проиграл ПСЖ со счетом 0:3

Матч «Реал» – ПСЖ состоится во вторник, 26 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Тибо Куртуа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
02 Золотой мяч получил нового обладателя
03 Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
04 Арум считает, что Уайлдера очень легко победить
05 Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь