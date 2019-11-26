Куртуа: В первом матче с ПСЖ мы многому научились

Новости спорта:Бельгийский вратарь мадридского Реала прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против ПСЖ.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Нет, ни о каком реванше мы не думаем. В первом матче с ПСЖ мы многому научились. Тогда мы сыграли очень слабо, но с тех пор заметно прогрессировали. Сейчас просто хотим хорошо сыграть против сильного соперника, ставящего перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов. Нужно доказать, что у нас приличная команда.

Нужно начать хорошо играть с первой же минуты и не повторять своих прошлых ошибок. Уверен, зрителей ждет отличное шоу с первой секунды до 95-й минуты. Ко всем матчам я готовлюсь одинаково. На таком уровне забивать умеет любой нападающий. У ПСЖ действительно прекрасная атака, и к противостоянию с ней нужно быть готовым», - сказал Куртуа.

Напомним, в Париже в первом туре «Реал» проиграл ПСЖ со счетом 0:3

Матч «Реал» – ПСЖ состоится во вторник, 26 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.