Куртуа: В первом матче с ПСЖ мы многому научились

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.
«Нет, ни о каком реванше мы не думаем. В первом матче с ПСЖ мы многому научились. Тогда мы сыграли очень слабо, но с тех пор заметно прогрессировали. Сейчас просто хотим хорошо сыграть против сильного соперника, ставящего перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов. Нужно доказать, что у нас приличная команда.
Нужно начать хорошо играть с первой же минуты и не повторять своих прошлых ошибок. Уверен, зрителей ждет отличное шоу с первой секунды до 95-й минуты. Ко всем матчам я готовлюсь одинаково. На таком уровне забивать умеет любой нападающий. У ПСЖ действительно прекрасная атака, и к противостоянию с ней нужно быть готовым», - сказал Куртуа.
Напомним, в Париже в первом туре «Реал» проиграл ПСЖ со счетом 0:3
Матч «Реал» – ПСЖ состоится во вторник, 26 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.