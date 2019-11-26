Месси убеждал Неймара вернуться в Барселону

Новости спорта:Лионель Месси общался с Неймаром после вылета Барсы из ЛЧ в сезоне 2018/19.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси связывался с форвардом "Пари Сен-Жермен" Неймаром весной этого года, сообщает France Football.

По информации источника, после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с "Ливерпулем" (3:0, 0:4) аргентинец написал бывшему партнёру сообщение следующего содержания: "Только вместе мы можем выиграть Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду. Ты останешься один и займёшь моё место".

Утверждается, что убедить Неймара остаться в "ПСЖ" пытались нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Марко Верратти, с которыми у него сложились наилучшие отношения в команде. В частности, француз в переписке с бразильцем выразил мнение, что возвращение в "Барселону" не удовлетворит его интересы.

Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные € 222 млн. Минувшим летом сообщалось о возможном возвращении 27-летнего бразильца в каталонский клуб, однако трансфер так и не состоялся.