Скачать
Вторник, 26.11.2019
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Месси убеждал Неймара вернуться в Барселону

Месси убеждал Неймара вернуться в Барселону
14:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель Месси общался с Неймаром после вылета Барсы из ЛЧ в сезоне 2018/19.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси связывался с форвардом "Пари Сен-Жермен" Неймаром весной этого года, сообщает France Football.

По информации источника, после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с "Ливерпулем" (3:0, 0:4) аргентинец написал бывшему партнёру сообщение следующего содержания: "Только вместе мы можем выиграть Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду. Ты останешься один и займёшь моё место".

Утверждается, что убедить Неймара остаться в "ПСЖ" пытались нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Марко Верратти, с которыми у него сложились наилучшие отношения в команде. В частности, француз в переписке с бразильцем выразил мнение, что возвращение в "Барселону" не удовлетворит его интересы.

Золотой мяч получил нового обладателя

Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные € 222 млн. Минувшим летом сообщалось о возможном возвращении 27-летнего бразильца в каталонский клуб, однако трансфер так и не состоялся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК ПСЖ, Лионель Месси, Неймар, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
02 Золотой мяч получил нового обладателя
03 Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
04 Арум считает, что Уайлдера очень легко победить
05 Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь