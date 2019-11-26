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Месси проведет юбилейный матч за Барселону

Месси проведет юбилейный матч за Барселону
14:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Матч с "Боруссией" Д станет для Лионеля Месси 700-м за "Барселону".

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" может провести свой 700-й матч за каталонский клуб, сообщает Sport.es.

Форвард станет вторым игроком в истории клуба, который добрался до этой отметки. Больше матчей за "Барселону" провёл только бывший полузащитник команды Хави Эрнандес, который 767 раз выходил на поле в футболке каталонцев.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим бомбардиром в истории клуба. В 699 матчах за клуб он стал автором 612 забитых мячей, а также отдал 248 результативных передач.

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Матч "Барселона" — "Боруссия" состоится завтра, 27 ноября. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Начало матча — в 22:00 (время киевское).

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ФК Боруссия Д, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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