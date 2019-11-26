Наполи оштрафовал своего капитана на большую сумму

Новости спорта:Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье был оштрафован своим клубом.

"Наполи" оштрафовал нападающего Лоренцо Инсинье на 350 тысяч евро после того, как он был определен зачинщиком "мятежа" команды в начале этого месяца. Напомним, что накануне президент клуба Аурелио де Лаурентис начал судебные разбирательства с игроками команды, которые отказались выполнить его распоряжение.

Напомним, что Де Лаурентис приказал футболистам отправиться на базу после матча Лиги чемпионов с "Лейпцигом" и находиться там до поединка Серии А, который состоялся в уик-энд. Однако на базу прибыл только главный тренер команды Карло Анчелотти со свои штабом, а футболисты разъехались по домам.

Сообщалось, что Анчелотти был против идеи держать игроков на базе и не стал им препятствовать. Этот случай разозлил Де Лаурентиса и он сообщил прессе, что будет судиться со своими игроками, чтобы наказать их.

Как сообщают Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, Инсинье был признан в главным виновником протеста. Капитан клуба не поехал в Ливерпуль на завтрашний матч Лиги чемпионов. Официальная версия - травма локтя.