Шевченко попал в десятку лучших тренеров сборных

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место (набрал 41 очко) в рейтинге лучших тренеров национальных команд, составленный IFFHS.
Первое место досталось победителю Лиги наций, тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу (112). Вторым стал выигравший со сборной Бразилии Капа Америка Тите (102), третьим — наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес (97).
В первую десятку также вошли Дидье Дешам (Франция, 87), Джамель Бельмади (Алжир, 61), Гарет Саутгейт (Англия, 45), Роберто Манчини (Италия, 42), Рикардо Гарека (Перу, 22), а также поделившие 10-11 места Николя Дюпюи (Мадагаскар, 11) и Феликс Санчес (Катар, 11).