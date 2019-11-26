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"Чемпион отдыхает": Милевский уснул в машине (Видео)

"Чемпион отдыхает": Милевский уснул в машине (Видео)
15:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский уснул в машине после празднования завоевания титула чемпиона Беларуси.

За рулём авто в этот момент находился одноклубник форварда – полузащитник Александр Нойок. Он заснял спящего Милевского под хит группы Queen We are the champions. Видео футболист опубликовал в своём "инстаграме" и сопроводил следующей подписью: "Мой чемпион отдыхает. "Динамо" Брест – чемпион страны, очень прекрасной и классной страны, которую я очень люблю. С чемпионством, "Динамо" Брест".

Напомним, для брестского "Динамо" этот титул стал первым в истории клуба. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.

Милевский перешёл в "Динамо-Брест" в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором 4 забитых мячей.

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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола.
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