Лидер Тоттенхэма прокомментировал назначение Моуриньо

Новости спорта:Английский хавбек Деле Алли прокомментировал смену тренера в Тоттенхэме.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Олимпиакоса и рассказал об эмоциях от прихода Жозе Моуринью на тренерский мостик "шпор".

"Достижения Моуринью говорят сами за себя. Это очень опытный тренер, который выиграл множество трофеев. Рад, что оказался в Тоттенхэме. Мы пока общались совсем мало, но он производит впечатление очень приятного человека.

Что касается матча – это отличная возможность продолжать двигаться вперед. После хорошей победы в минувший уикенд очень важно развить успех. Сегодня надо просто выиграть, не откладывая дело в долгий ящик", – цитирует Алли пресс-служба УЕФА.

Напомним, Тоттенхэм встретится с Олимпиакосом сегодня, 26 ноября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, начало в 22:00.