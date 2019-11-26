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Кто получит Золотой мяч 2019?

Кто получит Золотой мяч 2019?
16:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В понедельник, 2 декабря, мы узнаем, кому же достанется «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года в Европе.

Престижная награда долгие годы доставалась либо Месси, либо Роналду, но в прошлом году эту традицию нарушил хорват Лука Модрич. И есть большая вероятность того, что и теперь у «Золотого мяча» появится новый обладатель.

Согласно оценкам аналитиков Parimatch, самые высокие шансы добыть трофей у Вирджила ван Дейка, футболист «Ливерпуля» и сборной Нидерландов. Кстати, напомним, именно с голландцами нашей национальной команде предстоит сыграть на Евро-2020. Кроме ван Дейка, есть шансы на победу и у Роналду с Месси, 14% у португальца и 28% у аргентинца. У Вирджила же от экспертов Parimatch целых 58% на успех.

Не повлияли на расклады и слитые в сеть якобы результаты голосования, согласно которым первое место достанется Роналду, второе ван Дейку и третье Месси. Также в западных СМИ уже сообщалось, что будущему обладателю «Золотого мяча» уже сообщили о его победе, но, конечно же, попросили все держать в секрете.

Золотой мяч получил нового обладателя

Напомним, что в этом году ван Дейк с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов, попутно выбив из турнира «Барселону» Лионеля Месси. Правда, при этом команда Вирджила не смогла финишировать первой в английской Премьер-лиге, тогда как те же каталонцы и «Ювентус» Роналду завоевали чемпионство в своих странах.

В любом случае, радует, что интрига в борьбе за «Золотой мяч» выросла и у Криштиану и Лео появились достойные конкуренты.

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Криштиану Роналду, Золотой мяч, Лионель Месси.
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