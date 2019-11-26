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Азар: я не забью больше голов, чем Роналду

Азар: я не забью больше голов, чем Роналду
16:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский хавбек мадридского Реала Эден Азар прокомментировал сравнения с Роналду.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар заявил, что не стоит его сравнивать в бывшим лидером "сливочных" Криштиану Роналду.

"Играя за Реал, я не думаю о том, что Криштиану играл на моей позиции до меня, или о его уровне по сравнению с моим".

"Другие могут и будут сравнивать, но одно, что однозначно, это то, что я не забью больше голов, чем Криштиану".

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«Я знал, что ко мне будет намного более пристальное внимание здесь, чем в Челси, это естественно", — сказал Азар Le Parisien.

Ранее бельгийский футболист высказал свое мнение относительно борьбы за Золотой мяч.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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