Определен лучший клубный тренер 2019 года

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим клубным тренером в мире в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).
Клопп занял первое место по результатам опроса среди журналистов и экспертов, набрав рекордные 369 очков. В борьбе за награду немецкий специалист опередил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу и наставника "Аякса" Эрика тен Хага
В топ-10 лучших тренеров года по версии IFFHS вошли:
1. Юрген Клопп ("Ливерпуль") — 369
2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 100
3. Эрик тен Хаг ("Аякс") — 82
4. Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм Хотспур") — 43
5. Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") — 32
6. Маурицио Сарри ("Ювентус") — 16
7. Жорже Жезуш ("Фламенго") — 10
8. Диего Симеоне ("Атлетико") — 8
9. Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус") — 7
10. Эрнесто Вальверде ("Барселона") — 6.