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Определен лучший клубный тренер 2019 года

Определен лучший клубный тренер 2019 года
18:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Юрген Клопп в рейтинге IFFHS опередил Хосепа Гвардиолу.

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим клубным тренером в мире в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).

Клопп занял первое место по результатам опроса среди журналистов и экспертов, набрав рекордные 369 очков. В борьбе за награду немецкий специалист опередил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу и наставника "Аякса" Эрика тен Хага

В топ-10 лучших тренеров года по версии IFFHS вошли:

1. Юрген Клопп ("Ливерпуль") — 369

2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 100

3. Эрик тен Хаг ("Аякс") — 82

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4. Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм Хотспур") — 43

5. Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") — 32

6. Маурицио Сарри ("Ювентус") — 16

7. Жорже Жезуш ("Фламенго") — 10

8. Диего Симеоне ("Атлетико") — 8

9. Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус") — 7

10. Эрнесто Вальверде ("Барселона") — 6.

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ФК Ливерпуль, Футбол, IFFHS, Юрген Клопп, Новости футбола.
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