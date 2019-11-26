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Манчестер Сити разгромил Шахтер в Юношеской лиге УЕФА (Видео)

Манчестер Сити разгромил Шахтер в Юношеской лиге УЕФА (Видео)
20:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер U-19 без шансов проиграли одногодкам из Манчестер Сити.

В матче пятого тура Юношеской лиги УЕФА донецкий Шахтер U-19 в гостях сыграл против одногодок из Манчестер Сити.

Хозяева поле не оставили никаких шансов украинскому клубу, забив в его ворота пять безответных мячей. Впрочем, все решилось еще в первом тайме, а во втором Ман Сити только подчеркнул свое тотальное преимущество.

Манчестер Сити U-19 – Шахтер U-19 5:0

Голы: Роджерс 11, Деле-Баширу, 23, Поведа, 26, Туайзи, 89, Бернабе, 90+1

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Манчестер Сити U-19: Басуну – Дионку, Гарсия, Харвуд-Беллис, Огбета – Дойл (Бернабе, 63), Посо (Макдональд, 81), Деле-Баширу (Палмер, 81) – Брааф (Найт, 71), Поведа, Роджерс (Туази, 64)

Шахтер U-19: Трубин – Козик, Муравский, Якуба, Драмбаев (Абдулаев, 61) – Крыськив, Гуров (Рудавский, 46), Судаков – Очеретько (Кобак, 62), Бондаренко (Кобылянский, 87), Мудрик (Свитюха, 87).

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