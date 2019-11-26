Де Йонг: Месси - лучший футболист в мире и должен получить "Золотой мяч"

Новости спорта:Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился мнением о том, кто должен выиграть "Золотой мяч" в 2019 году.

На награду претендуют соотечественник де Йонга защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я много раз говорил, что Месси — лучший футболист в мире и должен получить "Золотой мяч". Месси, без сомнения, является лучшим в мире.

Трудно сказать, чему я научился в "Барселоне". Но когда ты переходишь в другой клуб, то обязательно почерпнёшь что-то новое. Я смотрю на других и стараюсь учиться у них,

Я доволен, что мне приходить играть много матчей. Мне это нравится. Я чувствую себя хорошо, и мне не нужен отдых", — приводит слова де Йонга Voetbalprimeur.