Де Йонг: Месси - лучший футболист в мире и должен получить "Золотой мяч"

На награду претендуют соотечественник де Йонга защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Я много раз говорил, что Месси — лучший футболист в мире и должен получить "Золотой мяч". Месси, без сомнения, является лучшим в мире.
Трудно сказать, чему я научился в "Барселоне". Но когда ты переходишь в другой клуб, то обязательно почерпнёшь что-то новое. Я смотрю на других и стараюсь учиться у них,
Я доволен, что мне приходить играть много матчей. Мне это нравится. Я чувствую себя хорошо, и мне не нужен отдых", — приводит слова де Йонга Voetbalprimeur.