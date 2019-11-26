Стерлинг станет самым высокооплачиваемым футболистом Манчестер Сити

Новости спорта:Английский футбольный клуб “Манчестер Сити” в ближайшее время продлит контракт с нападающим Рахимом Стерлингом.

Рахим Стерлинг станет самым высокооплачиваемым игроком “Ман Сити” - его оклад составит более 350 тысяч евро в неделю.

Новое соглашение 24-летнего футболиста с клубом будет рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Стерлинг сыграл в 17 матчах за команду из Манчестера, забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач.

Сегодня нападающий может сыграть в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого “Шахтера”. Поединок пройдет на поле стадиона “Сити оф Манчестер”, вмещающем около 55 тысяч зрителей, и начнется в 22.00.