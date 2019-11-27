"Если так будут играть": Зинченко оценил перспективы Шахтера в ЛЧ

Новости спорта:Александр Зинченко пропускал поединок в Лиге чемпионов с Шахтером из-за травмы.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко пропускал поединок в Лиге чемпионов с Шахтером из-за травмы.

Тем не менее, матч против своей бывшей команды он не пропустил и прокомментировал ничейный результат.

"Была очень зрелищная игра, которая всем понравилась. Результат хорош для обеих команд. Сити уже вышел дальше, а Шахтер сохраняет шансы. Все получили то, что хотели.

Проблемы Сити в АПЛ? Бывают команды на подъеме, а бывают на спаде. Хотя я не скажу, что у нас спад. В коллективе все нормально.

Шахтер сыграл хорошо даже без своих лидеров. Если будут так играть, то должны выйти из группы", - рассказал игрок в комментарии Футболу 1.