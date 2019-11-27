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Азар получил травму в матче Лиги чемпионов

Азар получил травму в матче Лиги чемпионов
08:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Вингер не смог доиграть поединок до конца и вынужден был на 68-й минуте покинуть поле только с помощью врачей.

Бельгийский хавбек мадридского Реала Эден Азар в матче группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ (2:2) получил травму.

Вингер не смог доиграть поединок до конца и вынужден был на 68-й минуте покинуть поле только с помощью врачей, вместо него вышел Гарет Бэйл.

Вице-президент "сливочных" Эмилио Бутрагеньо сообщил, что у Азара болит лодыжка, однако некоторые СМИ настаивают, что Эден повредил голеностоп, из-за которого летом 2017 года ему потребовалась операция.

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Кроме того, главный тренер Зинедин Зидан заявил Marca, что у бельгийца не просто ушиб, но еще и вывих.

Отметим, что после этого матча ПСЖ и Реал гарантировали себе выход в плей-офф с первого и второго места соотвественно.

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ФК Реал, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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