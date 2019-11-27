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Наставник Вулверхэмптона может сменить Эмери в Арсенале

Наставник Вулверхэмптона может сменить Эмери в Арсенале
09:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Нуну Эшпириту Санту может сменить Унаи Эмери во главе первой команды Арсенала.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту может сменить Унаи Эмери во главе первой команды Арсенала, сообщает Daily Mail.

Руководство Канониров находится под впечатлением от работы португальца в Вулверхэмптоне, который под руководством Санту поднялся в классе и закрепился в верхней части таблицы Премьер-лиги.

Персонал лондонского клуба, в свою очередь, ожидает, что Эмери будет уволен в ближайшее время. Решающими для испанца на Эмирейтс могут стать ближайшие матчи команды против Айнтрахта и Норвича.

При этом в Арсенале осознают, что у клуба могут возникнуть сложности с приглашением посреди сезона занятого другой командой главного тренера.

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Арсенал не выигрывал в шести предыдущих матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Завтра, 28 ноября, Канониры примут Айнтрахт в групповом раунде Лиги Европы.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Нуну Эшпириту Санту.
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