Наставник Вулверхэмптона может сменить Эмери в Арсенале

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту может сменить Унаи Эмери во главе первой команды Арсенала, сообщает Daily Mail.
Руководство Канониров находится под впечатлением от работы португальца в Вулверхэмптоне, который под руководством Санту поднялся в классе и закрепился в верхней части таблицы Премьер-лиги.
Персонал лондонского клуба, в свою очередь, ожидает, что Эмери будет уволен в ближайшее время. Решающими для испанца на Эмирейтс могут стать ближайшие матчи команды против Айнтрахта и Норвича.
При этом в Арсенале осознают, что у клуба могут возникнуть сложности с приглашением посреди сезона занятого другой командой главного тренера.
Арсенал не выигрывал в шести предыдущих матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Завтра, 28 ноября, Канониры примут Айнтрахт в групповом раунде Лиги Европы.