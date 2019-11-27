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Конкурент Зинченко: Я могу играть лучше
09:31 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Анхелиньо прокомментировал свою игру в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный конкурент Александра Зинченко за место в основном составе «Манчестер Сити» Анхелиньо прокомментировал свою игру в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера». Испанца цитирует пресс-служба UEFA.

«Мы заняли первое место в группе — это важно, но сегодня мы не получили тот результат, на который рассчитывали. Надо работать над ошибками и прибавлять с каждой игрой.

В первом тайме «Шахтер» пытался делать длинные передачи нам за спины. Мы высоко оборонялись. Наша команда справилась с этим замыслом соперника, но мы можем играть лучше. Я могу играть лучше. Во втором тайме мы прибавили и получили больше простора».

Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Напомним, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола остался доволен игрой своих подопечных в матче против «Шахтера».

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко, Анхелиньо.
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