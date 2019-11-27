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Тоттенхэм совершил камбэк в ЛЧ: Моуриньо поблагодарил болбоя за помочь (Видео)

Тоттенхэм совершил камбэк в ЛЧ: Моуриньо поблагодарил болбоя за помочь (Видео)
10:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Португалец признателен юному болельщику за то, что он быстро вернул мяч в игру.

Лондонский Тоттенхэм в рамках Лиги чемпионов проигрывал Олимпиакосу в два мяча, однако команда сумела перевернуть игру и победить со счетом 4:2.

Однако в моменте, когда Гарри Кейн сравнивал счет, "шпорам" даже понадобилась помощь от сотрудников стадиона, а именно - болбоя. После того, как мяч вышел в аут, мальчик очень быстро вернул его в игру, после чего Лукас Моура отдал на Харри Кейна, который сравнял счет.

Когда форвард заколотил "круглого" в ворота, главный тренер лондонцев Жозе Моуринью подошел к болбою, а затем обнял и поблагодарил его.

"Нужно быть классным болбоем, чтобы быстро вернуть мяч в игру. С 10 до 16 лет я был таким же, этот мальчик тоже молодец. Он хорошо понимает игру, читает ее, а не просто глядит с трибун. Для него игра - это жизнь. Мне хотелось пригласить его в раздевалку, но он куда-то испарился", - цитирует Жозе BT Sports.

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Лига Чемпионов, ЛЧ, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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