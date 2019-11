Тоттенхэм совершил камбэк в ЛЧ: Моуриньо поблагодарил болбоя за помочь (Видео)

Лондонский Тоттенхэм в рамках Лиги чемпионов проигрывал Олимпиакосу в два мяча, однако команда сумела перевернуть игру и победить со счетом 4:2.

Однако в моменте, когда Гарри Кейн сравнивал счет, "шпорам" даже понадобилась помощь от сотрудников стадиона, а именно - болбоя. После того, как мяч вышел в аут, мальчик очень быстро вернул его в игру, после чего Лукас Моура отдал на Харри Кейна, который сравнял счет.

Когда форвард заколотил "круглого" в ворота, главный тренер лондонцев Жозе Моуринью подошел к болбою, а затем обнял и поблагодарил его.

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist



Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco