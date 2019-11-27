Наставник Шахтера: Соломон не должен был играть в принципе

Новости спорта:Португальский специалист также заметил, что любит выделять не кого-то одного, а всю команду.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру высказался касательно ничейного счета в матче пятого тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Португалец выделил забившего гол Манора Соломона и юного украинца Даниила Сикана, а также высказался касательно Маркоса Антонио.

"Соломон в принципе сейчас не должен был играть: он получил травму три недели назад в одном из выездных матчей. Было разрешение медицинского департамента, что Манор может провести только 20–25 минут, то есть мы не собирались выпускать его в стартовом составе.

Но я предпочитаю говорить о продуктивности не отдельных футболистов, а команды. С точки зрения коллективной работы ребята прекрасно себя показали, и в моменте с голом все было отлично разыграно.

Мы можем сказать и о Сикане, и о Маркосе Антонио – они вышли и помогли. И все же я хочу говорить о команде в общем. Важно, чтобы все ребята прогрессировали, с каждым годом становились лучше.

Я семь лет отработал в академии Порту и знаю, как воспитывать молодых игроков, прекрасно понимаю, что ребята чувствуют в такие моменты. Сикан отличный футболист. Он усердно трудится, старается, всегда ждет своей возможности. И этот шанс у него появился.

Очень важный момент для самого Даниила, для меня и для всей команды. Разумеется, в таких случаях нужна поддержка. В Шахтере чувствуется семейная атмосфера. Сикану просто нужны были напутственные слова", - приводит слова Каштру официальный сайт донецкого Шахтера.