Лига чемпионов: результаты всех матчей 26 ноября (Видео)

Новости спорта:Представляем вашему вниманию все результаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов за 26 ноября.

Во вторник, 26 ноября, были сыграны восемь поединков пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Представляем вашему вниманию все результаты дня.

Группа А

В Стамбуле местный Галатасарай принимал бельгийский Брюгге и соперники не смогли определить победителя в этом противостоянии. Туркам важно было одержать победу, чтобы претендовать на выход в Лигу Европы и они близки были к этому, однако бельгийцы усилиями Диатта сумели вырвать ничью и сохранить преимущество в один балл в турнирной таблице.

Галатасарай — Брюгге 1:1

Голы: Бюйюк, 11 — Диатта, 90+2

Галатасарай: Муслера – Мариано, Донк, Маркан, Нагатомо – Сери (Ярмымджы, 90+4), Лемина, Бельханда (Мор, 87) – Фегули, Бюйюк, Байрам (Инан, 80)

Брюгге: Миньоле – Мата Педро, Мехеле, Дели, Рикка – Ритс (Диас де Оливейра, 46), Баланта, Ванакен – Деннис (Схрейверс, 58), Опенда (Окереке, 87), Диатта

Предупреждения: Мариано, Нагатомо, Лемина, Муслера – Мата Педро, Рикка, Диатта

Удален: Диатта, 90+3, Мата Педро, 90+3.

А в другом матче этой группы встречались лидеры и главные фавориты этого квартета - Реал и ПСЖ. Мадридский клуб жаждал взять реванш за унизительное поражение в первом туре в Париже и у них почти это получилось. "Сливочным" не хватило лиш десяти минут продержаться, как раз в заключительные десять минут игры парижане отправили в ворота "галактикос" два гола, авторами которых стали Мбаппе и Сарабия и свели матч вничью.

В шестом туре Реал отправится в гости к Брюгге, а ПСЖ примет Галатасарай.

Реал — ПСЖ 2:2

Голы: Бензема, 17, 79 — Мбаппе, 81, Сарабия, 83

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 82), Бензема, Азар (Бэйл, 68)

ПСЖ: Навас — Менье, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе (Неймар, 46), Маркиньос, Верратти — Ди Мария (Дракслер, 75), Икарди (Сарабия, 75), Мбаппе

Предупреждения: Марсело — Менье

Группа В

Мюнхенская Бавария учинила настоящий погром Црвене Звезде в Белграде. Благодаря "покеру" Роберта Левандовски мюнхенцы одержали победу со счетом 6:0 и застолбили за собой первую строчку в турнирной таблице.

Црвена Звезда — Бавария 0:6

Голы: Горетцка, 14, Левандовски, 53 (с пенальти), 60, 64, 68, Толиссо, 90

Црвена Звезда: Борьян — Гобельич, Дегенек, Милунович, Родич — Каньяс (Вулич, 61), Петрович (Иванич, 76), Вуканович, Марин, Гарсия (Панков, 69) — Боакье

Бавария: Нойер — Дэвис, Боатенг, Мартинес (Киммих, 68), Павар — Горетцка, Алькантара, Коман, Коутиньо (Перишич, 61), Толиссо — Левандовски (Мюллер, 77)

Предупреждения: Милунович

Жозе Моуриньо дебютировал на посту главного тренера Тоттенхэма в Лиге чемпионов против Олимпиакоса и греки едва не опозорили португальца в первом его матче перед фанатами "шпор". Уже к 20-й минуте лондонский клуб горел в два мяча, однако подопечным Моуриньо удался камбэк в этом поединке. Сначала Деле Алли на 45+1-й минуте отквитал один гол, а затем, уже во втором тайме Харри Кейн оформил дубль, забив на 50-й и 77-й минутах, а также гол Сержа Орье на 73-й минуте принесли Тоттенхэму яркую и уверенную победу в этой игре.

Тоттенхэм – Олимпиакос 4:2

Голы: Алли, 45+1, Кейн, 50, 77, Орье, 73 – Эль-Араби, 6, Семеду, 19

Тоттенхэм: Гаццанига – Орье, Санчес, Альдервейрельд, Роуз – Дайер (Эриксен, 29), Уинкс – Лукас Моура (Сиссоко, 61), Алли (Ндомбеле, 83), Сон Хын Мин – Кейн

Олимпиакос: Жозе Са – Элабделлауи, Семеду, Мерия, Цимикас – Камара, Гильерме, Бухалакис (Вальбуэна, 74) – Поденсе (Ранджелович, 78), Эль-Араби (Герреро, 85), Масурас

Предупреждения: Альдервейрельд – Бухалакис, Поденсе, Семеду, Цимикас.

Группа С

В рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити и Шахтер сыграли вничью, что стало настоящей сенсацией и сохранило шансы "горняков" на плей-офф Лиги чемпионов. Соперники отметились по одному голу во втором тайме.

Впервые в своей истории Шахтер сумел поразить ворота соперника в английском городе Манчестер.

Манчестер Сити — Шахтер 1:1

Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне (Д. Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65) — Мораес (Сикан, 90).

Предупреждение: Фернандиньо.

Аталанта, которую все списали, в Милане одержала уверенную победу над Динамо Загреб и теперь имеет все шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Победу итальянскому клубу принесли голы Муриэля и Гомеса, который отметились на 27-й и 47-й минутах игры.

Аталанта – Динамо З 2:0

Голы: Муриэль, 27 (пенальти), Гомес, 47.

Аталанта: Голлини – Хатебур (Кастань, 65), Толои, Паломино, Кьяер, Госенс – Фройлер, де Рон – Гомес (Малиновский, 90), Пашалич – Муриэль (Иличич, 61).

Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович (Джира, 75), Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич, Леовац – Иванушец (Гояк, 67), Адеми, Ольмо (Шитум, 90) – Петкович, Оршич.

Предупреждения: Толои, Пашалич – Теофиль-Катрин, Перич, Стоянович.

Группа D

Туринский Ювентус в борьбе лидеров группы D одержал минимальную победу над мадридским Атлетико и забронировал за собой первую позицию. Победу подопечным Сарри над командой Диего Симеоне принес единственный гол в игре Пауло Дибала на 45+2-й минуте игры.

Ювентус — Атлетико 1:0

Гол: Дибала, 45+2

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Бонуччи, Де Шильо — Бентанкур (Хедира, 86), Пьянич, Матюиди — Рэмси (Бернардески, 63) — Дибала (Игуаин, 76), Криштиану Роналду.

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди (Лемар, 64) — Сауль, Эррера (Корреа, 60), Партей, Коке — Мората, Витоло (Жоау Фелиш, 53).

Предупреждения: Бентанкур — Эрмосо, Лоди, Мората, Эррера.

Леверкузенский Байер во втором матче этого квартета одержал уверенную победу в выездном матче над московским Локомотивом и тем самым сохранил для себя шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Триумф немцам позволили оформить автогол Жемалетдинова на 11-й минуте игры и гол Свена Бендера на 54-й минуте поединка.

Локомотив - Байер - 0:2

Голы: 0:1 – 11, автогол Жемалетдинов, 0:2 – 54 Бендер.

Локомотив – Гильерме, Рыбус, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Миранчук, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов (Куликов, 65), Эдер (Смолов, 77).

Байер – Градецки, Та, Рецос, Бендер, Венделл, Демирбай (Бендер, 90), Бельараби (Аларио, 77), Диаби, Арангис, Бэйли (Баумгартлингер, 46), Фолланд.

Предупреждения: Хеведес (42), Игнатьев (67), Чорлука (67), Венделл (77), Баринов (83).

Еще восемь поединков пятого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут в среду, 27 ноября. Центральными матчами дня станут игры в Испании и Англии, где встретятся Барселона и Боруссия Д и Ливерпуля с Наполи.