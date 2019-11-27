Лига чемпионов: результаты всех матчей 26 ноября (Видео)

Во вторник, 26 ноября, были сыграны восемь поединков пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Представляем вашему вниманию все результаты дня.
Группа А
В Стамбуле местный Галатасарай принимал бельгийский Брюгге и соперники не смогли определить победителя в этом противостоянии. Туркам важно было одержать победу, чтобы претендовать на выход в Лигу Европы и они близки были к этому, однако бельгийцы усилиями Диатта сумели вырвать ничью и сохранить преимущество в один балл в турнирной таблице.
Галатасарай — Брюгге 1:1
Голы: Бюйюк, 11 — Диатта, 90+2
Галатасарай: Муслера – Мариано, Донк, Маркан, Нагатомо – Сери (Ярмымджы, 90+4), Лемина, Бельханда (Мор, 87) – Фегули, Бюйюк, Байрам (Инан, 80)
Брюгге: Миньоле – Мата Педро, Мехеле, Дели, Рикка – Ритс (Диас де Оливейра, 46), Баланта, Ванакен – Деннис (Схрейверс, 58), Опенда (Окереке, 87), Диатта
Предупреждения: Мариано, Нагатомо, Лемина, Муслера – Мата Педро, Рикка, Диатта
Удален: Диатта, 90+3, Мата Педро, 90+3.
А в другом матче этой группы встречались лидеры и главные фавориты этого квартета - Реал и ПСЖ. Мадридский клуб жаждал взять реванш за унизительное поражение в первом туре в Париже и у них почти это получилось. "Сливочным" не хватило лиш десяти минут продержаться, как раз в заключительные десять минут игры парижане отправили в ворота "галактикос" два гола, авторами которых стали Мбаппе и Сарабия и свели матч вничью.
В шестом туре Реал отправится в гости к Брюгге, а ПСЖ примет Галатасарай.
Реал — ПСЖ 2:2
Голы: Бензема, 17, 79 — Мбаппе, 81, Сарабия, 83
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 82), Бензема, Азар (Бэйл, 68)
ПСЖ: Навас — Менье, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе (Неймар, 46), Маркиньос, Верратти — Ди Мария (Дракслер, 75), Икарди (Сарабия, 75), Мбаппе
Предупреждения: Марсело — Менье
Группа В
Мюнхенская Бавария учинила настоящий погром Црвене Звезде в Белграде. Благодаря "покеру" Роберта Левандовски мюнхенцы одержали победу со счетом 6:0 и застолбили за собой первую строчку в турнирной таблице.
Црвена Звезда — Бавария 0:6
Голы: Горетцка, 14, Левандовски, 53 (с пенальти), 60, 64, 68, Толиссо, 90
Црвена Звезда: Борьян — Гобельич, Дегенек, Милунович, Родич — Каньяс (Вулич, 61), Петрович (Иванич, 76), Вуканович, Марин, Гарсия (Панков, 69) — Боакье
Бавария: Нойер — Дэвис, Боатенг, Мартинес (Киммих, 68), Павар — Горетцка, Алькантара, Коман, Коутиньо (Перишич, 61), Толиссо — Левандовски (Мюллер, 77)
Предупреждения: Милунович
Жозе Моуриньо дебютировал на посту главного тренера Тоттенхэма в Лиге чемпионов против Олимпиакоса и греки едва не опозорили португальца в первом его матче перед фанатами "шпор". Уже к 20-й минуте лондонский клуб горел в два мяча, однако подопечным Моуриньо удался камбэк в этом поединке. Сначала Деле Алли на 45+1-й минуте отквитал один гол, а затем, уже во втором тайме Харри Кейн оформил дубль, забив на 50-й и 77-й минутах, а также гол Сержа Орье на 73-й минуте принесли Тоттенхэму яркую и уверенную победу в этой игре.
Тоттенхэм – Олимпиакос 4:2
Голы: Алли, 45+1, Кейн, 50, 77, Орье, 73 – Эль-Араби, 6, Семеду, 19
Тоттенхэм: Гаццанига – Орье, Санчес, Альдервейрельд, Роуз – Дайер (Эриксен, 29), Уинкс – Лукас Моура (Сиссоко, 61), Алли (Ндомбеле, 83), Сон Хын Мин – Кейн
Олимпиакос: Жозе Са – Элабделлауи, Семеду, Мерия, Цимикас – Камара, Гильерме, Бухалакис (Вальбуэна, 74) – Поденсе (Ранджелович, 78), Эль-Араби (Герреро, 85), Масурас
Предупреждения: Альдервейрельд – Бухалакис, Поденсе, Семеду, Цимикас.
Группа С
В рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити и Шахтер сыграли вничью, что стало настоящей сенсацией и сохранило шансы "горняков" на плей-офф Лиги чемпионов. Соперники отметились по одному голу во втором тайме.
Впервые в своей истории Шахтер сумел поразить ворота соперника в английском городе Манчестер.
Манчестер Сити — Шахтер 1:1
Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне (Д. Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65) — Мораес (Сикан, 90).
Предупреждение: Фернандиньо.
Аталанта, которую все списали, в Милане одержала уверенную победу над Динамо Загреб и теперь имеет все шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Победу итальянскому клубу принесли голы Муриэля и Гомеса, который отметились на 27-й и 47-й минутах игры.
Аталанта – Динамо З 2:0
Голы: Муриэль, 27 (пенальти), Гомес, 47.
Аталанта: Голлини – Хатебур (Кастань, 65), Толои, Паломино, Кьяер, Госенс – Фройлер, де Рон – Гомес (Малиновский, 90), Пашалич – Муриэль (Иличич, 61).
Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович (Джира, 75), Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич, Леовац – Иванушец (Гояк, 67), Адеми, Ольмо (Шитум, 90) – Петкович, Оршич.
Предупреждения: Толои, Пашалич – Теофиль-Катрин, Перич, Стоянович.
Группа D
Туринский Ювентус в борьбе лидеров группы D одержал минимальную победу над мадридским Атлетико и забронировал за собой первую позицию. Победу подопечным Сарри над командой Диего Симеоне принес единственный гол в игре Пауло Дибала на 45+2-й минуте игры.
Ювентус — Атлетико 1:0
Гол: Дибала, 45+2
Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Бонуччи, Де Шильо — Бентанкур (Хедира, 86), Пьянич, Матюиди — Рэмси (Бернардески, 63) — Дибала (Игуаин, 76), Криштиану Роналду.
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди (Лемар, 64) — Сауль, Эррера (Корреа, 60), Партей, Коке — Мората, Витоло (Жоау Фелиш, 53).
Предупреждения: Бентанкур — Эрмосо, Лоди, Мората, Эррера.
Леверкузенский Байер во втором матче этого квартета одержал уверенную победу в выездном матче над московским Локомотивом и тем самым сохранил для себя шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Триумф немцам позволили оформить автогол Жемалетдинова на 11-й минуте игры и гол Свена Бендера на 54-й минуте поединка.
Локомотив - Байер - 0:2
Голы: 0:1 – 11, автогол Жемалетдинов, 0:2 – 54 Бендер.
Локомотив – Гильерме, Рыбус, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Миранчук, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов (Куликов, 65), Эдер (Смолов, 77).
Байер – Градецки, Та, Рецос, Бендер, Венделл, Демирбай (Бендер, 90), Бельараби (Аларио, 77), Диаби, Арангис, Бэйли (Баумгартлингер, 46), Фолланд.
Предупреждения: Хеведес (42), Игнатьев (67), Чорлука (67), Венделл (77), Баринов (83).
Еще восемь поединков пятого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут в среду, 27 ноября. Центральными матчами дня станут игры в Испании и Англии, где встретятся Барселона и Боруссия Д и Ливерпуля с Наполи.