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Вратарь ПСЖ прокомментировал матч с Реалом

Вратарь ПСЖ прокомментировал матч с Реалом
10:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер ПСЖ Кейлор Навас прокомментировал поединок Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас поделился мнением о матче 5-го группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2).

«Нам противостояла очень сильная и великая команда, в первом тайме нам так и не удалось войти в игру. Было необходимо что-то изменить. Стоит отметить, что дух и единение в команде сейчас у нас на самом высоком уровне.

Было невероятно приятно вернуться сюда, получить такой приём со стороны мадридской публики и провести такую игру на стадионе, с которым у меня связано множество самых прекрасных воспоминаний, — приводит слова Наваса официальный сайт УЕФА.

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Кейлор Навас выступал за «Реал» с 2014 по 2019 год. Мадридский клуб и «ПСЖ» уже оформили путёвки в плей-офф Лиги чемпионов. Французская команда набрала 13 очков в 5 матчах группы А, а в активе «Реала» 8 очков.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Кейлор Навас.
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