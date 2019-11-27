Гюндоган: Слишком много позволили Шахтеру

Новости спорта:Илкай Гюндоган недоволен игрой своей команды в матче против Шахтера.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган, забивший единственный мяч своей команды в игре ЛЧ против Шахтера (1:1), прокомментировал поединок с Горняками. По его словам, команде хотелось победить, но главное — выход в плей-офф.

«Очевидно, что мне хотелось моим голом принести команде победу. К сожалению, мы должны принять ничью, но мы лидируем в группе. Это важнее всего, хотя нам нужно улучшать игру», — цитирует Гюндогана Manchester Evening News со ссылкой на BT Sports.

«Мы знали, что игра будет сложной. Мы позволили Шахтеру играть и провести хороший матч. Наша защита выглядела не слишком убедительно. К сожалению, это не наилучшая наша игра, но это Лига чемпионов и нужно преодолевать проблемы. В плей-офф мы должны быть готовы к подобному».

Манчестер Сити пока единственный клуб, вышедший в 1/8 финала ЛЧ из группы С. Шахтер находится на втором месте с шестью очками, Динамо Загреб — третий (5), Аталанта — последняя (4).

В последнем туре группового этапа ЛЧ Горожане встретятся 11 декабря с загребским Динамо на выезде.