Звезда сборной Португалии продлил контракт с клубом

Новости спорта:Португальский хавбек Бруну Фернандеш продлил свой контракт с лиссабонским Спортингом.

Полузащитник Бруну Фернандеш подписал новое соглашение с лиссабонским Спортингом, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Центральный хавбек поставил подпись под контрактом со "львами" до июня 2023 года. Предыдущий контракт футболиста с клубом также был рассчитан до 2023 года, но теперь его клаусула составляет 100 миллионов евро.

Бруну Фернандеш присоединился к Спортингу летом 2017-го из Сампдории. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 17 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись девятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет видеть Бруну Фернандеша в Тоттенхэме.