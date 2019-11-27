Звезда сборной Португалии продлил контракт с клубом

Полузащитник Бруну Фернандеш подписал новое соглашение с лиссабонским Спортингом, сообщает официальный сайт португальского клуба.
Центральный хавбек поставил подпись под контрактом со "львами" до июня 2023 года. Предыдущий контракт футболиста с клубом также был рассчитан до 2023 года, но теперь его клаусула составляет 100 миллионов евро.
Бруну Фернандеш присоединился к Спортингу летом 2017-го из Сампдории. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 17 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись девятью голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет видеть Бруну Фернандеша в Тоттенхэме.