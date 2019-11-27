Ливерпуль - Наполи: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Действующий победитель Лиги чемпионов в рамках этого же турнира сыграет поединок против Наполи на "Энфилде".

В среду, 27 ноября, Ливерпуль сыграет против Наполи в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч пройдет на Энфилде в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче Наполи одержал уверенную победу над "красными" со счетом 2:0.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом подопечных Юргена Клоппа.

Так, букмекеры из William Hill оценили победу “красных“ в 1.36. На победу подопечных Анчелотти можно поставить с коэффициентом 8.00, а на ничью - 5.00.

Схожие котировки в конторе bet365: победа Ливерпуля - 1.36, победа Наполи - 8.00, ничья - 5.10.