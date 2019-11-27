Вот это поворот: Ибрагимович выкупил акции шведского клуба

Новости спорта:Хаммарбю на своем сайте сообщил о том, что частично его владельцем стал звездный футболист Златан Ибрагимович.

Шведский клуб Хаммарбю на своем сайте сообщил о том, что частично его владельцем стал звездный футболист Златан Ибрагимович.

38-летний швед купил половину доли акций клуб у компании AEG, однако играть за Хаммарбю Ибрагимович не будет.

Нападающий объявил об уходе из Лос-Анджелес Гэлакси две недели назад. Ранее сообщалось, что швед может продолжить карьеру в Болонье или Милане.

В своем последнем сезоне за Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович забил 31 гол и отдал восемь результативных передач.

В Швеции Ибрагимович выступал лишь в составе Мальме, клуба из родного города, который его воспитал.