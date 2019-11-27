Форвард Тоттенхэма - о матче с Олимпиакосом: Хуже играть мы уже не могли

Новости спорта:Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поединок Тоттенхэма против Олимпиакоса в Лиге чемпионов.

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов.

"Мы счастливы, мы плохо начали матч, пропустили два мяча и здорово осложнили себе жизнь, но забили до перерыва и вернули себе инициативу, - приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.

Второй тайм удался. Мы здорово играли, применяли высокий прессинг, создали еще несколько моментов и воспользовались ими... Мы слишком вяло начали матч и плохо играли с мячом. В перерыве мы сказали себе, что надо сохранять спокойствие. Хуже играть мы уже не могли. На второй тайм вышли с этими мыслями и добились желаемого результата".

Лондонский Тоттенхэм в рамках Лиги чемпионов проигрывал Олимпиакосу в два мяча, однако команда сумела перевернуть игру и победить со счетом 4:2.