Кейн установил рекорд Лиги чемпионов

Новости спорта:Харри Кейн забил свои 19-й и 20-й голы в рамках Лиги чемпионов в победном матче с Олимпиакосом.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн забил свои 19-й и 20-й голы в рамках Лиги чемпионов в победном матче с Олимпиакосом (4:2).

Таким образом, чтобы преодолеть отметку в 20 голов в главном клубном турнире Европы, Кейну потребовались 24 матча, что является новым рекордом Лиги чемпионов.

Предыдущий рекорд (20 голов в 26 матчах) принадлежал экс-нападающему Ювентуса Алессандро Дель Пьеро.

Всего в нынешнем сезоне Кейн забил 13 голов и отдал результативную передачу в 17 матчах Шпор во всех соревнованиях.

Напомним, благодаря победе над Олимпиакосом подопечные Жозе Моуриньо вышли в плей-офф Лиги чемпионов.