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Тренер Ювентуса: Пауло Дибала – это мировой класс

Тренер Ювентуса: Пауло Дибала – это мировой класс
12:01 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Маурицио Сарри прокомментировал поединок Ювентуса против Атлетико в Лиге чемпионов.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мыслями относительно матча 5-го тура Лиги чемпионов против Атлетико (1:0).

"Мы потратили много энергии, но этого не избежать в Лиге чемпионов. Думаю, что мы выступили очень хорошо, но нам пришлось очень трудно бороться, чтобы одержать победу.

Мы хорошо сыграли в первом тайме, что стало основой для нас. Впрочем, я был разозлен вторым таймом, когда мы слишком просто отдали мяч. Возможно, нам нужно улучшить интенсивность.

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С Роналду я еще не говорил о боли в колене, но он выглядел хорошо, играл до конца, боролся и помогал в защите. Пауло Дибала – это мировой класс, сейчас у него пиковый период, поэтому именно он делает разницу в нашей команде", – приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Напомним, именно аргентинский форвард отметился единственным голом во встрече, поразив ворота Облака прямым ударом со штрафного.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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