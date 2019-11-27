Тренер Ювентуса: Пауло Дибала – это мировой класс

Новости спорта:Итальянский специалист Маурицио Сарри прокомментировал поединок Ювентуса против Атлетико в Лиге чемпионов.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мыслями относительно матча 5-го тура Лиги чемпионов против Атлетико (1:0).

"Мы потратили много энергии, но этого не избежать в Лиге чемпионов. Думаю, что мы выступили очень хорошо, но нам пришлось очень трудно бороться, чтобы одержать победу.

Мы хорошо сыграли в первом тайме, что стало основой для нас. Впрочем, я был разозлен вторым таймом, когда мы слишком просто отдали мяч. Возможно, нам нужно улучшить интенсивность.

С Роналду я еще не говорил о боли в колене, но он выглядел хорошо, играл до конца, боролся и помогал в защите. Пауло Дибала – это мировой класс, сейчас у него пиковый период, поэтому именно он делает разницу в нашей команде", – приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Напомним, именно аргентинский форвард отметился единственным голом во встрече, поразив ворота Облака прямым ударом со штрафного.