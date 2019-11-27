Моуриньо покорился уникальный рекорд в ЛЧ

Новости спорта:Жозе Моуриньо стал первым тренером, который возглавлял три английских клуба в Лиге чемпионов.

Жозе Моуриньо стал первым тренером, который возглавлял три английских клуба в Лиге чемпионов.

Тоттенхэм, назначивший португальца главным тренером на прошлой неделе, стал третьим английским клубом в карьере Моуриньо после Челси и Манчестер Юнайтед.

При этом Особенный ни разу не выигрывал главный клубный турнир Европы по главе представителя Премьер-лиги. Жозе брал Кубок чемпионов у руля Интера (2010) и Порту (2004).

В Тоттенхэме Моуриньо сменил уволенного днем ранее Маурисио Почеттино и дебютировал с победы над Вест Хэмом (3:2) в лондонском дерби на прошедших выходных.

В субботу, 30 ноября, Шпоры на своем поле встретятся с Борнмутом.