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Моуриньо покорился уникальный рекорд в ЛЧ

Моуриньо покорился уникальный рекорд в ЛЧ
12:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Жозе Моуриньо стал первым тренером, который возглавлял три английских клуба в Лиге чемпионов.

Жозе Моуриньо стал первым тренером, который возглавлял три английских клуба в Лиге чемпионов.

Тоттенхэм, назначивший португальца главным тренером на прошлой неделе, стал третьим английским клубом в карьере Моуриньо после Челси и Манчестер Юнайтед.

При этом Особенный ни разу не выигрывал главный клубный турнир Европы по главе представителя Премьер-лиги. Жозе брал Кубок чемпионов у руля Интера (2010) и Порту (2004).

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В Тоттенхэме Моуриньо сменил уволенного днем ранее Маурисио Почеттино и дебютировал с победы над Вест Хэмом (3:2) в лондонском дерби на прошедших выходных.

В субботу, 30 ноября, Шпоры на своем поле встретятся с Борнмутом.

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Лига Чемпионов, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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