Дибала: Хочу выжать из себя максимум

Новости спорта:Аргентинский форвард Пауло Дибала прокомментировал свой гол в ворота мадридского Атлетико.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от победного гола в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

«Гол получился хороший, забит из сложной позиции. Угол был острым, а также впереди было много игроков. Изначально мы планировали кое-что другое, но потом я решился на удар, и мяч залетел в ворота.

Я и сам ощущаю, что нахожусь в хороших кондициях. Я стараюсь и дальше выкладываться по максимуму, моментами готов рисковать, чуть больше брать на себя и принимать более смелые решения. Хочу выжать из себя максимум», — приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

«Ювентус» уже оформил себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 13 очков в 5 матчах группового этапа.