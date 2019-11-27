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Дибала: Хочу выжать из себя максимум

Дибала: Хочу выжать из себя максимум
12:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Пауло Дибала прокомментировал свой гол в ворота мадридского Атлетико.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от победного гола в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

«Гол получился хороший, забит из сложной позиции. Угол был острым, а также впереди было много игроков. Изначально мы планировали кое-что другое, но потом я решился на удар, и мяч залетел в ворота.

Я и сам ощущаю, что нахожусь в хороших кондициях. Я стараюсь и дальше выкладываться по максимуму, моментами готов рисковать, чуть больше брать на себя и принимать более смелые решения. Хочу выжать из себя максимум», — приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

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«Ювентус» уже оформил себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 13 очков в 5 матчах группового этапа.

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Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Пауло Дибала.
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