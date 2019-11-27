Манор Соломон: Очень счастлив, что удалось забить на Этихаде

Новости спорта:Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал о своих чувствах после игры.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон, сравнявший счет в игре Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1), рассказал о своих чувствах после игры. По его словам, он пытается стать настоящим джокером для команды Каштру.

«Не думаю, что смогу в полной степени описать свои чувства сейчас. Но я очень счастлив! Конечно, это лучший из вариантов вернуться в игру после травмы. Забить гол Ман Сити на Этихаде – потрясающе!», — цитирует Соломона официальный сайт Шахтера.

«Джокер для Шахтера? Не знаю, стараюсь им стать. Когда я на поле, всегда хочу забивать голы, помогать Шахтеру добиваться положительного результата. Очень рад, что нам это удалось, и хочу поздравить всю команду.

Шансы на выход из группы? Считаю, они хорошие, но нужно победить или сыграть вничью дома, что будет непросто сделать с Аталантой. Это очень сильный соперник. Но шансы пройти дальше неплохие, и мы сделаем все возможное для этого».

Это не первый гол Соломона в этом розыгрыше группового этапа ЛЧ. Ранее израильтянин вышел на замену в игре против Аталанты (2:1) и принес Горнякам победу.

Всего в текущем сезоне во всех турнирах Манор Соломон провел 15 матчей за Горняков, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Чемпион Украины сохранил второе место в группе Лиги чемпионов, а ближайший преследователь загребское Динамо проиграло Аталанте. Для безоговорочного выхода в следующий раунд Шахтеру нужна победа над Аталантой.