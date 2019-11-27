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Барселона - Боруссия Д: слова Вальверде перед матчем

Барселона - Боруссия Д: слова Вальверде перед матчем
13:21 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Эрнесто Вальверде прокомментировал поединок Барселоны против Боруссии Д в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящий матч ЛЧ против "Боруссии" из Дортмунда.

"Лучший способ побеждать - это создавать моменты самому и не позволять этого сопернику, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Если мяч у тебя и ты не создаешь моментов, значит, что-то неправильно. Мы хотим добиваться результата, используя свой игровой стиль. Мы всегда стремимся искать счастье в атаке, но иногда соперник этого делать не позволяет, и тогда могут возникнуть сложности.

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Это очень важный матч с точки зрения решения задачи выхода из группы, и для "Боруссии" он тоже имеет огромное значение. Если мы побеждаем, то занимаем первое место в группе, и мы, конечно, хотим этого. Мы сильны на своем поле, и на кону стоит очень многое. Но Дортмунд тоже будет играть на победу. Любые другие три команды нашей группы сейчас с удовольствием поменялись бы с нами местами, но недооценивать "Боруссию" мы не собираемся".

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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