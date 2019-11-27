Звезда Реала - Неймару: Ты играешь лучше, чем Килиан Мбаппе

Новости спорта:Защитник мадридского Реала Марсело считает, что бразилец Неймар лучше француза Килиана Мбаппе.

В подтрибунном помещении "Сантьяго Бернабеу" перед матчем мадридского "Реала" и "ПСЖ" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов пересеклись игроки сборной Бразилии – Марсело немного поболтал с Неймаром в присутствии Каземиро.

Слова защитника "сливочных" приводит Marca.

"Ней, ты играешь лучше, чем Килиан Мбаппе".

Коротко, но емко. Напомним, что у "королевского клуба" не получилось взять реванш у парижан за поединок в столице Франции – вчерашняя встреча закончилась со счетом 2:2. Отметим, что Месси звонил Неймару после вылета из ЛЧ от английского "Ливерпуля" в прошлом сезоне.