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Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы

Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
14:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский форвард мадридского Ателтико Жоау Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы.

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш стал обладателем награды Golden Boy-2019 как лучший молодой игрок Европы, сообщает издание Tuttosport.

Португальский форвард победил в голосовании среди экспертов и журналистов итальянского издания, набрав 332 голоса.

В борьбе за эту награду 20-летний игрок обошел вингера Боруссии Дортмунд Джейдона Санчо (175 голосов) и полузащитника Байера Кая Хаверца (75 голосов).

Украинский вратарь Андрей Лунин вошел в итоговую топ-20, а в голосовании получил 11 баллов и занял 15-е место.

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Фелиш перешел в Атлетико минувшим летом из Бенфики за 126 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел 13 поединков в футболке "матрасников", отличившись тремя голами и одним ассистом.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Жоау Фелиш, Golden Boy-2019.
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