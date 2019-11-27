Клопп: Мы полны амбиций в Лиге чемпионов

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал предстоящий поединок Ливерпуля против Наполи.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о предстоящем матче Лиги чемпионов с "Наполи".

"Мы полны амбиций в Лиге чемпионов, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Хотим пройти как можно дальше, но для этого надо выигрывать футбольные матчи. Об этом и думаем. "Наполи" - сильная, опытная команда, у нее техничные и скоростные футболисты. Так что просто нам не будет.

Поставил бы я на победу "Ливерпуля" со счетом 3:0? Я немец, мы не делаем ставок. Не даем просто так свои деньги другим людям. Об игре на тотализаторе я не знаю ничего. Результат 3:0 меня бы устроил, но пока мне трудно представить, что все закончится именно так. Впереди 95 минуты битвы, и мы должны постараться достичь такого результата, который сделает нас счастливыми".