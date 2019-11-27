Лидер Аталанты: Мы продолжаем бороться за выход в плей-офф

Новости спорта:Футболист Аталанты Ремо Фройлер прокомментировал матч против Динамо Загреб в Лиге чемпионов.

Полузащитник итальянской Аталанты Ремо Фройлер обещает, что его команда покажет свой максимум в матче 6-го тура Лиги чемпионов против Шахтера.

"Мы создали много моментов, чтобы победить. Мы продолжаем бороться за выход в плей-офф.

Раньше мы не показывали свою настоящую силу, но в этом матче удалось. В Украине сыграем такой же матч, как с Динамо Загреб", – цитирует полузащитника сборной Швейцарии Calciomercato.

Напомним, в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Аталанту устроит только победа над Шахтером. При этом подопечным Гасперини также необходимо, чтобы загребское Динамо не обыграло Манчестер Сити в домашнем матче. Решающие игры в группе С состоятся 11 декабря.