Энрике прокомментировал уход Морено из сборной Испании

Новости спорта:Испанский специалист Луис Энрике прокомментировал уход из штаба Роберта Морено.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост из-за болезни дочери, с которой девочка не справилась.

Его место занял помощник Роберт Морено, но не так давно Энрике вернулся в команду, а его сменщик вовсе покинул тренерский штаб национальной сборной.

"Я встретился с Роберто Морено, и он сказал мне, что хочет повести сборную на чемпионат Европы, а затем готов вновь стать моим ассистентом. Это меня не удивило, но для меня это не лояльно. Для меня это большой недостаток. Я понимаю его позицию, но я не разделяю её".

"Я сказал ему прямо, что больше не вижу его своим ассистентом и, что мне хочется вернуться к работе", — приводит слова Энрике Marca.

Сам Морено не комментировал эти события, лишь заявив, что спрашивать о том, почему он вновь не стал помощником Энрике, нужно у самого Луиса.