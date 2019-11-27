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Энрике прокомментировал уход Морено из сборной Испании

Энрике прокомментировал уход Морено из сборной Испании
14:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Луис Энрике прокомментировал уход из штаба Роберта Морено.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост из-за болезни дочери, с которой девочка не справилась.

Его место занял помощник Роберт Морено, но не так давно Энрике вернулся в команду, а его сменщик вовсе покинул тренерский штаб национальной сборной.

"Я встретился с Роберто Морено, и он сказал мне, что хочет повести сборную на чемпионат Европы, а затем готов вновь стать моим ассистентом. Это меня не удивило, но для меня это не лояльно. Для меня это большой недостаток. Я понимаю его позицию, но я не разделяю её".

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"Я сказал ему прямо, что больше не вижу его своим ассистентом и, что мне хочется вернуться к работе", — приводит слова Энрике Marca.

Сам Морено не комментировал эти события, лишь заявив, что спрашивать о том, почему он вновь не стал помощником Энрике, нужно у самого Луиса.

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Сборная Испании, Футбол, Новости футбола, Луис Энрике.
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