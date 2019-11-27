Зинченко - об игре с Шахтером: Хороший результат для обеих команд

Новости спорта:Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал матч Манчестер Сити против Шахтера.

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в интервью программе "Ночь Лиги чемпионов" на телеканале "Футбол 1" поделился мнением о вчерашней игре с "Шахтером".

"Хороший результат для обеих команд. У "Шахтера" есть шансы на выход из группы, а "Сити" уже вышел - каждый получил то, что и хотел.

Отмечу игру "Шахтера", они сыграли на уровне даже без своих лидеров. Могу поаплодировать им стоя за такую игру. Если они будут и дальше играть в том же ключе, у них будут хорошие шансы выйти из группы.

Реакция Гвардиолы на ничью с "Шахтером"? Он всегда эмоционален, несмотря на результат. Пеп максималист, мы должны постоянно побеждать, ставить рекорды. Он поздравил ребят с выходом в плей-офф и поблагодарил за игру", - рассказал Зинченко.