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Реал потерял главную звезду в игре с ПСЖ

Реал потерял главную звезду в игре с ПСЖ
15:44 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Бельгии Эден Азар получил травму в игре против ПСЖ.

Вингер Реала Эден Азар не смог доиграть матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ (2:2).

Бельгиец на 68-ой минуте поединка был вынужден уступить место Гарета Бейлу.

Азар повредил лодыжку в столкновении с Тома Менье и покинул поле в сопровождении врачей. Предварительное обследование выявило лишь растяжение, однако для более детального диагноза придется подождать как минимум один день, информирует Mаrca. У Азара уже были проблемы с лодыжкой в 2017 году, из-за которых вингера даже оперировали.

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К слову, следующий матч Реал проведет 30 ноября против Алавеса, а уже 18 декабря "сливочные" столкнутся с Барселоной в центральном матче первого круга Примеры.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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