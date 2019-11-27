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Алисон: Наполи хотел приобрести меня

Алисон: Наполи хотел приобрести меня
16:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский голкипер Алисон Бекер прокомментировал интерес со стороны Наполи к его персоне.

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер признался, что до его перехода в английский клуб им интересовался «Наполи».

«Наполи» хотел приобрести меня. Ко мне обратился президент неаполитанского клуба, но если бы я перешёл из «Ромы» в «Наполи», я бы поставил себя в сложную ситуацию в итальянском чемпионате. Официально это нельзя назвать дерби, но между командами действительно крупное противостояние.

Конечно, я уважаю «Наполи», и у них сильный состав. Против них всегда было тяжело играть, особенно когда они дома. Но я был твёрдо намерен перейти в «Ливерпуль». И это произошло.», — приводит слова Алисона The Independent.

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В этом сезоне бразильский вратарь принял участие в шести матчах за «Ливерпуль» в Премьер-лиге, оставив свои ворота в неприкосновенности лишь однажды.

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ФК Ливерпуль, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Алисон Бекер.
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